​Selección peruana: Horacio Calcaterra dio primera entrevista en Videna

La selección peruana cumplió su primer día de entrenamientos en la Videna y como era de esperarse Horacio Calcaterra se convirtió en el centro de atención tras los trabajos. Jugador de Sporting Cristal fue recibido de la mejor manera y aseguró que se siente cómodo con la blanquirroja

'Calca' se siente como en casa

'Estoy muy contento, ya quería que llegue la hora de entrenar, por eso vine temprano. Disfruto cada minuto y me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta, estamos trabajando estos días con todo. Somos poquitos la idea es aprovechar los días, te das cuenta de la importancia por todos los medios que vienen', comentó el volante.

Las declaraciones de Horacio Calcaterra luego de su primer entrenamiento con la selección peruana en la Videna. pic.twitter.com/0o4fC1uc18 — JORGE SOLARI CASELLA (@jsolari17) 27 de agosto de 2018

Video: Twitter / Jorge Solari

'Siempre está el sueño de jugar, yo no soy el que decide, se respeta lo que diga el técnico, son dos potencias importantes, dos rivales fuertes pero tenemos que ir a jugarles de igual a igual para ganar. Desde que he llegado me han estado tratando de maravilla. Seguro que las miradas van a estar sobre mí y yo voy a dejar todo por esta camiseta', agregó el también medio rimense.

La selección peruana inició sus entrenamientos con cinco jugadores en Videna. Horacio Calcaterra destacó entre los que realizaron trabajos de calentamiento, los otros cuatro fueron Marcos López, Nilson Loyola, Johan Madrid y Patricio Álvarez.