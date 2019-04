Selección peruana: Hinchas insultaron a presidente de la AFA en estadio de San Marcos

El presidente de la AFA, 'Chiqui' Tapia fue insultados por los hinchas de la Selección peruana Sub-17 que acudieron al estadio de la Universidad San Marcos, luego de la derrota de la Selección Argentina por 4-1 ante Ecuador por el Sudamericano Sub-17.













Hinchas peruanos despotrican contra Claudio Chiqui Tapia luego de la derrota de Argentina por 4-1 ante Ecuador, por el Sudamericano Sub 17.



Frustración. pic.twitter.com/queTIjb3QA — Alessio Martínez (@alessiomm97) 15 de abril de 2019





Los aficionados indignados, por el resultado y una presunta actitud antideportiva de la Selección Argentina de dejarse derrotar perjudicando con ello a la Selección peruana, arremetieron contra el máximo dirigente de la AFA acusándolo de "mafioso" y "corrupto", y que le estaban devolviendo un favor a la selección ecuatoriana.

En las redes sociales los hinchas de la Selección peruana argumentaban cosas como "El primer partido más arreglado de la historia, Ecuador-Argentina cuando metió 3 goles Messi. El segundo partido más arreglado de la historia, Argentina-Ecuador, Sudamericano Sub-17. Mis respetos para el 'Chiqui' Tapia y la asociación de fútbol de Ecuador, hermosa cadena de favores". Mientras descendía las escalinatas del palco dirigencial del estadio de la Universidad de San Marcos, 'Chiqui' Tapía prefirió optar por el silencio y no responderle a los hinchas.

Hasta el exfutbolista Alfonso 'Puchungo Yáñez se animó a comentar: "Dicen que en selecciones menores no hay arreglos?,¿Que opinan? Tengo claro que Perú debió ganar un puntos más para clasificar pero no era para un 4-1 de ecuador ¿o me equivoco ?"

*Noticias en otros medios