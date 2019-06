Selección Peruana | Hincha Israelita rompe su silencio y dice su verdad tras fotos viral "ebrio" | VIDEO

David Chauca, más conocido como el 'Hincha Israelita', ha vivido momentos de tensión luego de que unas fotos donde supuestamente aparecía ebrio se hicieron viral en redes sociales. El famoso seguidor de la selección peruana rompió su silencio y aclaró la situación.

"Amigos, en la redes sociales he visto fotos que no son verdad. Ayer estuve viendo el partido de Chile con Uruguay con mis amigos, 'El Niño Cóndor' y 'El Fantasmita' durante un momento yo me quede dormido...", afirmó el 'Hincha Israelita' en su descargo.

Además, afrimó que esto le trajo problemas con su familia: "Ellos sí estaban tomando, pero El Niño Cóndor, que está aquí, fue el que me tomó la foto y esta me ha hecho mucho daño a mi y a mi familia", añadió.

De otro lado, el famoso 'Niño Cóndor' hizo un mea culpa y aclaró que el 'Hincha Israelita' no estaba ebrio: "Es verdad lo que dice el Israelita, estaba durmiendo. me pareció gracioso tomar esa foto y lo subí aun grupo de ocho personas y uno de ellos lo ha reenviado, poniendo que mi hermano estaba ebrio y eso no es cierto. Deseo pedirle disculpas a él y a su familia por el daño que le he causado", sentenció.

Más noticias en otros medios

Ya no depende de los árbitros: Conmebol decidirá posible sanción a Gonzalo Jara tras agresión a hincha

Perú vs. Uruguay: resultados, estadísticas, partidos, historia y más por Copa América