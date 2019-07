Selección peruana | Hincha Israelita: "Llamé a Dios después del 5-0 e hicimos las paces” [ENTREVISTA]

Tiene 43 años, se llama David Chauca y tiene el orgullo de afirmar que es el hincha número uno de la selección peruana. Aquel que acompañó en las malas y en las peores, y que hace algún tiempo vive la dicha de acompañar a los ‘tigrillos’ de Ricardo Gareca a todas partes, sonriendo con el éxito.

Este pintoresco personaje está pendiente del combinado patrio desde la época de Sergio Markarián, en el 2010, y tiene para rato. Solo que ahora es un hincha famoso.

Fuiste mundialista y ahora te luciste hasta en la Copa América...

Muy contento y sorprendido con lo que hizo la selección, sobre todo después del 5-0 que nos dio Brasil, nos demostraron de que sí podemos lograr grandes cosas. Mi viaje a Brasil fue muy bonito, en comparación a Rusia (el Mundial 2018). Su fiesta, el calor de su gente y todo lo demás es mejor. Aparte, para comunicarnos, el idioma es más fácil porque hay palabras que ellos utilizan también en español.

El 5-0 había sido terrible... ¿oraste por la selección?

Como ya todos saben, yo soy cristiano y siento mucho mi religión. Yo llamé a Dios después del 5-0 para hacer las paces, clamé en la noche y, como tengo costumbre, me levanté a las 4 de la mañana y seguí con la peregrinación y ahí está la respuesta: la clasificación. Al día siguiente fui a la concentración y vi al profesor Gareca todo cabizbajo y le di la mano y le confié que Perú clasificaba. Él me devolvió el saludo y solo me miró como agradecido. De ahí, en el primer partido nomás se dieron los resultados.

¿Y cómo hacías para estar en todos los partidos?

En Lima yo ya había hablado con Zambrano, porque, cuando él llegó, yo tuve mi cartel que decía “Borrón y cuenta nueva”. Gracias a Dios, Zambrano me dio mis entradas, él me dio para el partido con Venezuela y Uruguay, y Advíncula me dio para la final. Cuando el bus salía del hotel, me llamó y me alcanzó mi entrada de occidente. Las demás entradas nos la da la misma Federación, nos llaman porque como siempre estamos con la selección, nos agradecen con eso.

¿Y te tomaste o no tus chelas luego de ganarle a Chile?

En el grupo que tenía con el ‘Fantasmita’, el ‘Niño Cóndor’ y el ‘Caminante’, habíamos quedado en cuidarnos porque era Brasil y habíamos visto lo peligroso que eran las favelas. Entonces, después de todo el trajín, me quedé dormido y el ‘Niño Cóndor’ puso la botella en la mesa y me tomó la foto. Yo le llamé la atención y él me pidió disculpas porque nadie pensaba que se iba a hacer viral.