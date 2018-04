​Selección peruana: Guerrero duda en viajar para defenderse ante el TAS

Paolo Guerrero debe presentarse este 3 de mayo en Suiza para escuchar el fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) sobre su sanción de un año reducida a seis meses, pero el delantero que estará en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana duda en acudir para defenderse porque su retorno a las canchas está cada vez más cerca.

No tiene tiempo para perder

Los abogados de Paolo Guerrero, entre ellos Juan de Dios Crespo Pérez, le han aconsejado, al futuro capitán de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, que se mantenga en Río de Janeiro entrenando bajo las órdenes de Flamengo preparándose de la mejor manera para su reestreno con el 'mengao' enfrentando al Internacional de Porto Alegre, el 6 de mayo por el Brasileirao.

La idea no parece mala, teniendo en cuenta que el delantero de la selección peruana no disputa un partido oficial desde noviembre del 2017, pero por otro lado, Paolo Guerrero quiere estar seguro de que su nombre saldrá limpio de esta audiencia. Para ello no hay mejor forma que estar presente en el acto, así podrá defenderse ante cualquier cosa de último minuto.