El comentarista Gonzalo Nuñez arremetió contra los delanteros de la selección peruana Santiago Ormeño y Alex Valera, quienes vienen siendo probados por Ricardo Gareca en esta Copa América.

“Omeño no encaja y Valera a mi no me gusta. ¿Quién es más Ormeño o Valera? Son la misma huev... no pasa nada”, dijo Gonzalo Nuñez en Exitosa Deportes.

“Si me preguntas por Lapadula es otra cosa, es un jugador de la Serie A. ¿Tú crees que Valeria va a jugar en Italia?”, agregó.