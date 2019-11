Tras la ausencia de Christian Cueva en la última convocatoria de la selección peruana, Ricardo Gareca busca alternativas para su puesto. Dos de las alternativas son Cristian Benavente y Sergio Peña, quien se viene consolidando en FC Emmen de la Primera División de Holanda.

Debido a su buen presente y convocatoria a la selección peruana, el conductor de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez comentó una anécdota con la madre de Sergio Peña: “Un día, mientras comía en Miraflores, una señora se me acerca y me dice: ¿Por qué hablas mal de mi hijo?”.

“Primero le dije a su madre que su mejor característica es que tiene todo el campo de fútbol en la cabeza. Sabe donde está parado, pero me parece que le falta mejorar el físico. La madre me contestó que había mejorado su físico y que me iba a cerrar la boca, mientras ambos nos reíamos", agregó Gonzalo Núñez.

Sergio Peña debutó en Primera División, debutó en Primera División con camiseta de Alianza Lima, luego pasó por España, San Martín, Tondela de Portugal y ahora destaca en FC Emmen de Holanda, donde también milita Miguel Araujo, defensa de la selección peruana que no fue considerado para la fecha FIFA ante Colombia y Chile.

Sergio Peña no estuvo en la lista final de la selección peruana para el mundial Rusia 2018, sin embargo, fue convocado en diversas ocasiones para los partidos de Eliminatoria. Fue titular en el empate de visita ante la selección argentina en condición de visita.