Gianluca Lapadula fue convocado para el partido que disputará Benevento este miércoles frente al Hellas Verona a las 2:45 p.m. (en el horario peruano) por la Serie A. Todo apunta a que la lesión que le obligó a salir cojeando de la cancha a los 70´ en el duelo contra Napoli el último domingo no fue de gravedad.

El pasado fin de semana, el atacante de la selección peruana se marchó del campo por un golpe en el pie. Hasta ese momento, se pensaba que el delantero habría sufrido un esguince de segundo grado que lo mantendría inactivo por unas semanas. Lo que ponía en peligro su presencia con la Bicolor en las Eliminatorias.

No obstante, todo fue un susto y este martes el Benevento publicó su lista de convocados para el duelo frente a Hellas Verona, donde aparece el ex Milan. Lapadula es la primera opción de Ricardo Gareca para liderar la ofensiva de la selección peruana, ante una posible ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Además, Raúl Ruidíaz no se encontraría al 100%, pues se encuentra recuperando del coronavirus.

Show Player

Recordemos que la Blanquirroja enfrentará a Bolivia y Venezuela por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Qatar 2022. El cuadro nacional solo ha sumado un punto hasta, gracias al empate con Paraguay, ubicándose penúltimo en la tabla por delante de Bolivia. Los otros tres encuentros (Brasil, Argentina y Chile) los perdió.

El primer se disputará en La Paz desde las 4 p.m., mientras que el segundo se jugará en el estadio Nacional de Lima a las 8 de la noche.