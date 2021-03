Cada vez falta menos para que la Selección Peruana regrese a los campos para disputar las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La Federación Peruana de Fútbol enviará esta semana las cartas de reserva a los clubes donde militan los futbolistas nacionales, pensando en los encuentros ante Bolivia y Venezuela de este mes. Gianluca Lapadula, quien fue la sorpresa de la anterior convocatoria, está pendiente de su posible llamado.

En conversación con Movistar Deportes, el delantero de Benevento precisó estar dispuesto a dar lo mejor de sí por la Selección Peruana. “Yo nunca he jugado en altura. En La Paz se hace fuerte jugar en altura. Será un partido difícil. Yo no tengo miedo”, sostuvo.

Su llegada a la bicolor fue uno de sus intereses de Gianluca Lapadula, según confesó, por lo que cuando se dio el llamado no solo él estuvo contento de portar la camiseta: “Fui muy feliz de llevar la blanquirroja, también mi familia. Estoy seguro de que la selección va a mejorar”.

Otro detalle que comentó fue el reto que tuvo que cumplir cuando se unió a los trabajos de la selección. Y es que, como parte del buen ambiente entre los jugadores, los ‘nuevos’ deben elegir entre cantar o bailar. Lapadula eligió cantar y qué mejor que una de sus canciones favoritas: ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra.

Gianluca Lapadula habría quedado con un esguince en el tobillo derecho, tras sufrir un duro golpe en la visita de su equipo al Napoli, después de intentar rematar al arco y acabar pateando el pie de Kalidou Koulibaly. La lesión impediría su presencia ante Hellas Verona por la fecha 25 de la Serie A italiana, pero no comprometería que juegue con la selección.