Desde hace casi 4 años, Gianluca Lapadula se encuentra en la órbita de la selección peruana y hay muchos quienes aún lo tienen como un posible reemplazo de Paolo Guerrero en la Bicolor. Ahora, con 30 años y un buen presente en Lecce, el delantero ítalo-peruano no descarta vestir la camiseta blanquirroja.

Su agente, Gianluca Libertazzi, ha dejado las puertas bastante abiertas para que Gianluca Lapadula pueda ser convocado a la selección peruana: “Por qué no (podría representar a Perú). Todo es posible en la vida”, aseguró el agente del delantero en entrevista con El Comercio. Eso sí, deberán esperar a que la Federación Peruana de Fútbol se ponga en contacto con él: “Hoy no es un problema, porque nadie nos llama”, sentenció.

¿Aún puede jugar por la selección peruana?

Cuando Gianluca Lapadula era voceado para integrar la selección peruana, Ricardo Gareca viajó hasta Italia, sostuvo una reunión con el delantero e indicó que había sido un avance. Poco después de finalizar como goleador de la Serie B con Pescara, fichó por AC Milan y posteriormente fue convocado de emergencia a la selección de Italia.

En el primer duelo no salió en lista, pero para el segundo amistoso fue titular ante San Marino y marcó un triplete. A partir de allí, muchos pensaban que todo estaba cerrado y que Lapadula no jugaría por la selección peruana. Incluso Juan Carlos Oblitas fue tajante sobre el tema y afirmó lo siguiente: “Olvidémonos de Lapadula, él es italiano”, dijo para América Deportes.

Eso sí, pese a que ya disputó un partido con la selección de Italia, aún tiene chances de ser llamado a la selección peruana. ¿La razón? Según la regla FIFA, un jugador no podrá representar a otra selección en caso tenga dos partidos oficiales con alguna. Este no es el caso de Lapadula, que no tiene ni un solo partido oficial con la 'Azzurra'.

Lapadula y su nacionalización

En caso Gianluca Lapadula decida jugar por la selección peruana, su nacionalización no tardaría más de un mes, por lo que los trámites para que pueda ser convocable son bastante simples.

