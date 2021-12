Se siente contento formando parte de la Selección Peruana. Gianluca Lapadula ha destacado por su trabajo y calidad desde que se sumó a la ‘Blanquirroja’ para disputar la pasada Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El delantero peruano se animó a contar cómo es su trato con Christian Cueva, así como sus objetivos con Perú.

En una entrevista con Movistar Deportes, ‘Lapagol’ dio detalles de por qué esperó para que sea convocado por el ‘Tigre’, ya que considera que atraviesa su mejor presente. “Es mi mejor momento. Yo empezaría con mental, físico y futbolístico. Esperé mi mejor momento para llegar a Perú”, aseguró el atacante.

Asimismo, confesó que “yo no tenía ninguna expectativa [sobre su convocatoria], solo pensaba aprender en poco tiempo lo más que pueda y el grupo me recibió muy bien, también Gareca y toda la gente que trabaja en la selección. Todo salió muy simple, natural. Me dieron la posibilidad de que me conozcan y eso fue muy sencillo. Todo eso pasó en poco tiempo”.

Eso sí, dejó claro que aún no llega su momento cumbre con el combinado nacional, aunque sí ha tenido varias alegrías. “Tengo que esperar un poco más para quedarme con un momento con la selección. He vivido muchísimos momentos lindos con la selección, pero todavía no llega el que yo quiero con todo mi corazón”, explicó.

Lapadula reconoció que tiene gran complicidad con Cueva y otros futbolistas nacionales, lo que facilitó su adaptación en la selección peruana. El delantero no dudó en llenar de elogios a ‘Aladino’, a quien considera un amigo.

“El ‘cholito’ es un jugador que gusta a todos, tiene muchísima calidad. He tenido muchos atacantes a mi lado, donde he tenido una buena sintonía, pero la verdad que con Cueva, con Carrillo y también con Ruidíaz me llevo muy bien, dentro y fuera del campo”, señaló Lapadula en Movistar Deportes.

Finalmente, contó quién fue su inspiración para ser el delantero que es hoy, no solo frente al arco. “Yo nací en Torino y vi de muy cerca el estadio de la Juventus; siempre me encantó la manera la manera de jugar y la persona que es Del Piero, él fue mi inspiración”, narró.