Selección peruana: Germán Leguía compara a Benavente con Cubillas en el '82

Cristian Benavente sigue dando que hablar. Esta vez, el volante de la selección peruana está en la boca de uno de los personajes de fútbol más mediáticos de la actualidad. Estamos hablando de Germán Leguía, quien ha desatado la polémica tras haber comparado al jugador del Charleroi con Teófilo Cubillas, aduciendo que pasa similar momento que él en el año 1982.

"No creo que haya argolla (con Cristian Benavente), es lo mismo que Cubillas en el 82, no tenía sitio y al incluirlo pasó lo que yo canté, hubo una separación, rompió ese grupo. No hay argolla, sino un grupo armado" dijo Germán Leguía a Radio Ovación.

Luego agregó: "Yo leo y veo que si Cristian Benavente va o no va, hacemos una novela por un jugador, pobre chico que lo presionan una barbaridad. Ya Ricardo tomará la decisión, creo que nadie podrá cuestionarle la lista.

'Bena' tendrá que esperar un posible llamado

LEE ADEMÁS: