Ricardo Gareca no descarta castigo a Christian Cueva tras imágenes donde aparece orinando en la calle | VIDEO

Ricardo Gareca se refirió nuevamente a las imágenes protagonizadas por Christian Cueva, donde el jugador de la selección peruana aparece orinando en la calle tras disfrutar en la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano. El 'Tigre' no descartó que 'Aladino' reciba algún tipo de castigo por no saber comportarse a la altura de un jugador que defiende la 'blanquirroja'.

Gareca no descarta castigo a Cueva

'Me gusta que puedan disfrutar la vida porque son jóvenes. Sin embargo, todos los excesos son malos. No he visto los acontecimientos, pero siempre me llega información. Lo veré en su momento y el grado de repercusión que esa situación tendrá debido a que son jugadores populares de la Selección Peruana', declaró Gareca a las cámaras de 'Fútbol en América'.

Ricardo Gareca se encuentra actualmente fuera del país, lo más probable es que recién a su retorno tome una decisión con Cueva. El DT de la selección peruana se encuentra en Argentina, disfrutando de unos días de descanso luego de lo realizado con la bicolor en la Copa América 2019.

