Selección Peruana: Gareca confía superar la fase de grupos de Rusia 2018

Nada hace perder la perspectiva de las cosas a Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, previo al debut en el Mundial Rusia 2018 frente a Dinamarca (16 de junio). El 'Tigre' trabaja para presentar su mejor oncena para ese día y siente que la Blanquirroja está preparada para ganar a cualquier rival que le toque en la primera fase, pese a la notoria ausencia de su goleador y capitán, Paolo Guerrero.

Ricardo Gareca sabe que la técnica y táctica no será suficiente para doblegar a rivales acostumbrados a esta clase de cita como Dinamarca, Francia o Australia sino que también sus muchachos requiere la personalidad para sortear los momentos más difíciles de la competencia.

"Nos ha tocado un grupo muy difícil (con Francia, Dinamarca y Australia) y será clave nuestra personalidad en los tres encuentros. Se le puede ganar a cualquier rival. Ahora solo pienso en el debut ante Dinamarca", indicó Ricardo Gareca a "La Nación" de Argentina.

El entrenador de la selección peruana de fútbol prefirió aterrizar conocimientos y decidió solo pensar en sus rivales en esta instancia y luego analizar un posible cruce en octavos de final con Argentina o Croacia. "No pienso en un posible partido contra Argentina en octavos. Ahora lo único que quiero es estar enfocado en poder clasificarnos, pasar el grupo", indicó.

Por otro lado, Ricardo Gareca descartó tener definido su futuro, el cual evaluará tiempo después; en diferentes medios extranjeros mostró su deseo de dar el gran salto a Europa.

"Por ahora, sinceramente, no me he detenido a pensarlo. No analizo ninguna posibilidad que no sea el presente de Perú y su desafío en la Copa del Mundo. El destino te pone en tu lugar en el tiempo justo. Ya tendré tiempo para pensarlo", concluyó el entrenador de la selección peruana.

