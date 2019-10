Selección peruana | Gabriel Heinze: "Puedo optar por Giménez en lugar de Luis Abram pero siempre pongo a los mejores"

El técnico de Velez Sarfield, Gabriel Heinze, habló en conferencia de prensa y se refirió a la actualidad de Luis Abram en el conjunto argentino. El DT no dudó en llenarlo de elogios y admitir que en el club no se equivocaron en ningún momento de fichar al defensor de la selección peruana.

"A Luis le ha costado adaptarse al fútbol argentino, que es muy distinto al peruano, pero ya agarró la idea. Él ha tenido un crecimiento y es absolutamente merito de él. Yo lo había seguido bastante, me gustaba y ahora confirmo que uno no se ha equivocado con su contratación", dijo Heinze en conferencia de prensa.

Asimismo, el DT de Velez está seguro de que con la continuidad en la selección peruana, Luis Abram va a mejorar mucho más e incluso recordó la vez en que quedó fuera de Rusia 2018: "Yo le dije que eso tenía que dolerle, porque sino le duele no iba a saber todo lo que cuesta. No me entendió en ese momento, pero es la realidad", agregó.

Finalmente, el estratega del cuadro argentino indicó que tiene muchas razones para dejarlo fuera de los partidos, sin embargo, el esfuerzo de Abram hace cambiar todo: "Tengo fundamentos muy valiosos para optar por Giménez y no por Luis . Hago un análisis, estuve en el fútbol mucho tiempo y pongo los mejores jugadores para el partido que esté por venir, siempre", culminó.

