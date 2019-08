Selección peruana | Gabriel Costa tras convocatoria: "Era mi sueño, estoy muy feliz" | VIDEO

El futbolista de Colo Colo, Gabriel Costa, recibió el llamado de Ricardo Gareca para la selección peruana y estará en los amistosos ante Ecuador y Brasil en septiembre por fecha FIFA.

"Muy feliz por la noticia, de poder estar en la selección y estoy disfrutando este momento a full. Estaba saliendo de entrenar y mi señora me llama feliz diciendo que estoy convocado. Es una alegría enorme, no la venía venir, pero se dio y lo bueno que ahora me agarró antes de un partido y contento por la situación", dijo en Fox Sports Radio Perú.

"Era mi sueño estar en la selección, porque en un futuro le comentaré a mi hijo y será un privilegio enorme. De verdad estoy muy feliz, canté el himno un ratito con mi chiquito", añadió.

Gabriel Costa se mostró contento por volverse a encontrar con excompañeros de Alianza Lima y Sporting Cristal en la selección peruana.

"Contento porque me encontraré con varios con los que jugué antes. Estaré nuevamente con Cueva, Marcos López y Josepmir Ballón. De verdad, que Christian es un crack, le va bien en la selección y para mí es uno de los mejores del Perú y será especial encontrarme con él", comentó.

