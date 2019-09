Selección peruana | Gabriel Costa sobre su nacionalidad uruguaya: "Tengo el corazón peruano" | VIDEO

La selección peruana ha visto nuevos rostros en los últimos amistosos FIFA ante Ecuador y Brasil. Una de las nuevas apariciones ha sido la de Gabriel Costa, quien en el duelo ante el Scratch dejó en claro que puede ser fácilmente tomado en cuenta para las Eliminatorias a Qatar 2022 y la Copa América 2020.

En este contexto, Carolina Vidir, la esposa del futbolista Gabriel Costa, celebró a la distancia la buena actuación del volante de la selección peruana tras el triunfo por 1-0 sobre sobre Brasil. La hermosa uruguaya no esconde lo mucho que ama al jugador y constantemente le recuerda lo orgullosa que está de compartir tantas experiencias a su lado.

“En lo personal me llena de felicidad, porque Perú para nosotros es nuestro segundo hogar, Gabriel también está re emocionado, el siente el cariño de la gente de todos los peruanos, él se siente uno más, él te dice, yo soy nacido en Uruguay, pero tengo el corazón peruano, está feliz”, manifestó Vidir en dialogo con el programa Menú Deportivo por UCI Noticias.

La esposa del volante del Colo Colo de Chile reveló como recibió la noticia de la convocatoria a la selección nacional.

“Ya habían mandado una carta al club de que iba a estar dentro de los 40 y nos pusimos contentos, pero a la vez no quisimos decir nada, porque la última dos veces también lo habían llamado y no salió en la lista. Yo estaba en casa y él estaba entrenando, estaba mirando y cuando iba entrando Ricardo Gareca a dar la lista se me corta la transmisión, tuve que reiniciar todo y cuando reinicio dice Ricardo, Costa y pegue el grito, lo llame le dije estas en la lista, felices”, comentó.

Gabriel Costa de 29 años de edad nació en Montevideo – Uruguay y tras su paso por el Club Alianza Lima (20014-2015) y Sporting Cristal (2016-2018) decidió nacionalizarse peruano.

A esta motivación se suma la llegada de su hijo Benicio que nació en Perú.

“Sin duda, una emoción re linda, porque bueno Benicio es peruano, el todavía no tiene la nacionalidad uruguaya, a él le tratamos de inculcar las costumbres peruanas, el nació allá y bueno cantar el himno, ellos cantaban entre los dos el himno, algo re lindo antes de que se vaya a Estados Unidos a jugar los amistosos con Ecuador y Brasil”, concluyó.

Más noticias en El Bocón.pe:

Alianza Lima se pronuncia tras el video de entidad financiera: "Nosotros no lo aprobamos" | VIDEO

Alianza Lima: Qué pasó con el spot publicitario del conocido banco y la camiseta del club blanquiazul | VIDEO

Paolo Guerrero: golazo del 'Depredador' a Cruzeiro es candidato a 'Mejor gol' de la Copa de Brasil 2019 | VIDEO