Selección peruana | Gabriel Costa sobre el Perú vs. Brasil: "Vamos a ir mentalizados en ganar el partido"

Gabriel Costa tuvo un buen debut con la selección peruana frente a Ecuador, pese a la derrota, y espera conseguir un triunfo ante Brasil el próximo martes.

"Ya lo dije antes: la Selección de Brasil tiene una idea de juego que no cambiar sin importar quién sea su rival de turno. Vamos a ir mentalizados en ganar el partido y, más allá de que ellos tengan sus figuras, nosotros también tenemos las nuestras. Iremos en busca de un triunfo", dijo Gabriel Costa en RPP.

Gabriel Costa jugó 45 minutos en la derrota ante Ecuador y se le vio muy participativo en el encuentro hasta que fue reemplazado por André Carrillo.

"En general, las sensaciones de mi debut en la Selección Peruana fueron buenas. Me sentí bien, pero es una lástima lo del resultado. Si hubiéramos ganado, las sensaciones habrían sido mejores. Por lo que me tocó y lo que vi a la hora que me tocó jugar, me siento muy feliz", señaló.

