Selección peruana | Gabriel Costa fue comparado con crack de Liverpool tras gol con Colo Colo | FOTO

El atacante uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa, fue convocado a la 'Bicolor' por Ricardo Gareca para los amistosos ante Ecuador y Brasil en septiembre.

Tras conocer su llamado a la selección peruana, Gabriel Costa respondió con un golazo en el partido de Colo Colo ante Palestino, por la fecha 19 de la liga chilena.

Su buen desempeño fue destacado por los hinchas de Colo Colo. Uno de ellos hasta lo comparó con el delantero del Liverpool, Sadio Mané.

"Gabriel Costa tiene cositas de Mané", escribió un usuario de Twitter.

Feliz por la convocatoria

Gabriel Costa se refirió a su llamado a la selección peruana. "Muy feliz por la noticia, de poder estar en la selección y estoy disfrutando este momento a full. Estaba saliendo de entrenar y mi señora me llama feliz diciendo que estoy convocado. Es una alegría enorme, no la veía venir, pero se dio y lo bueno que ahora me agarró antes de un partido y contento por la situación", dijo en Fox Sports Radio Perú.

"Era mi sueño estar en la selección, porque en un futuro le comentaré a mi hijo y será un privilegio enorme. De verdad estoy muy feliz, canté el himno un ratito con mi chiquito", agregó.