Selección peruana: futuro incierto de los 'reemplazantes' de Paolo Guerrero

Ricardo Gareca anunció su renovación con la selección peruana por 3 años más y tendrá una misión importante en esta etapa: encontrar un reemplazo a Paolo Guerrero. El capitán de la selección peruana llegará al final de las Eliminatorias con 38 años y probablemente sea su último proceso con la bicolor.

Por ello, hay 3 nombres que suenan como reemplazantes para Paolo Guerrero, pero lastimosamente no tienen un presente alentador como para ocupar el puesto del 'Depredador' en la selección peruana.

Beto da Silva

Luiz 'Beto' da Silva era el principal candidato para reemplazar a Paolo Guerrero. El delantero acaba de dejar Argentinos Juniors y continuará su carrera en Perú. Aún no se sabe dónde va a recalar, pero hay ofertas de Alianza Lima y Sporting Cristal, siendo la propuesta "blanquiazul" la más fuerte de momento.

Iván Bulos

Otro jugador que sonó para la selección peruana como reemplazo de Paolo Guerrero. Por sus características, Iván Bulos es el más parecido al 'Depredador', debido a que tiene buen juego de espaldas y tiene el potencial para poder aguantar marcas. Sin embargo, su presente no es el mejor. En la temporada 2017-18 solo disputó 6 partidos con Boavista, sin poder anotar goles.

Alexander Succar

Alexander Succar solo jugó una vez con la camiseta de la selección peruana, en diciembre de 2017. Es de los pocos centrodelanteros peruanos que compiten en ligas internacionales, pero su paso por Sion no ha tenido mayor éxito. Si no tiene regularidad, no habrá forma de que sea llamado a la bicolor.

