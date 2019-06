​Selección peruana | Franco Cabrera entre lágrimas cuenta anécdota con Luis Advíncula | VIDEO

Franco Cabrera contó, entre lágrimas, una anécdota con Luis Advíncula tras el desastroso 5-0 que recibió la selección peruana a manos de Brasil en la Copa América 2019. Lateral 'blanquirrojo' compartió su alegría con el conocido conductor de TV por cable.

Advíncula y su anécdota

'Tras la goleada de Brasil le escribí a todos los jugadores de Perú con muchísima pena, pero con esa confianza y alegría que ellos me demostraron cuando nos llevaron al Mundial, le dije a 'Lucho (Advíncula) no se caigan, no se desanimen, es un error que hemos tenido dentro de todo este proceso, pero ustedes son las personas que nos hicieron sentir incondicionales, sentir hincha', comentó a través de la señal de Movistar Perú.

'Luis me respondió 'gracias hermano, yo sé que tu eres un hincha que está en las buenas y en las malas' y le dije acuérdate de mí, el próximo partido lo ganamos y cuando lo ganemos, me vas a ver en la tribuna hinchando por la selección con la misma confianza, con la misma fe y ahí te pido tu camiseta. Terminando el partido 'lucho' se me acerca y me da la gloriosa blanquirroja', contó Cabrera.

Perú se clasificó a las semifinales de la Copa América derrotando a Uruguay en los lanzamientos de penalti tras el 0-0 en el partido, una tanda en la que el portero Pedro Gallese se redimió del 0-5 contra Brasil deteniendo el primero a Luis Suárez para encauzar la clasificación.

