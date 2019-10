Selección peruana | ¿Francisco Maturana ayudó a que Miguel Rebosio fichara por Real Zaragoza? | VIDEO

Miguel Rebosio, exfutbolista de la selección peruana y clubes del fútbol peruano como Sporting Cristal, Alianza Lima y Sport Boys ha revelado un pasaje que quizás pocos hinchas del fútbol conocían sobre su pasado.

En una entrevista con Movistar Deportes, Miguel Rebosio reveló que cuando jugaba por la selección peruana, el técnico de ese entonces Francisco Maturana lo 'ayudó' para que se concretara su fichaje al Real Zaragoza de España.

"Francisco Maturana me convocó para jugar contra EE.UU. Me dijo que iba a ponerme como lateral derecho. Tenía que marcar a Cobi Jones. Le pregunté luego por qué me puso allí, si yo era central, y me explicó que scouts del Zaragoza estaban viéndome", contó el 'Conejo' en Movistar Deportes.

Miguel Rebosio también jugó en otros equipos del fútbol internacional como UD Almería y PAOK Salónica. En el 2007 volvió al fútbol local para jugar por Sporting Cristal y sus últimos años como deportista profesional actuó en el Sport Boys allá por el 2009.

Más noticias en El Bocón.pe:

Ver aquí TyC Sports Play En VIVO | Argentina - Alemania: programación y apps para seguir el amistoso FIFA EN DIRECTO

Mira EN VIVO Chilevisión y CDF HD GRATIS | Amistosos de la selección de Chile ante Colombia y Guinea por la fecha FIFA

Flamengo - Gremio: hincha vende su entrada de la semifinal de Libertadores para pagar la enfermedad de su perro | FOTO