Selección peruana: Fox Sports revela el motivo real de la salida del psicólogo de la FPF | VIDEO

Renuncia del psicólogo fue en enero de este año

2019/05/30 - 13:52

A inicios de año sorprendió la renuncia del psicólogo Marcelo Márquez de la selección peruana, ya que conocía al plantel y al comando técnico por varios años. Sin embargo, su alejamiento se debe a un tema de debate con la convocatoria de un futbolista a la blanquirroja.

Según información que se mencionó en el programa Fox Sports, la salida del psicólogo de la selección peruana se debió a que había recomendado que no se convoque a Christian Cueva, debido a las indisciplinas del volante, sin embargo, Ricardo Gareca lo volvió a convocar y Marcelo terminó por renunciar. "Se había recomendado que no lo convoquen, pero lo volvieron a hacer y el psicólogo se fue", dijo Carlos Univazo.

En ese momento, Christian Cueva no pasaba un buen momento. No tenía una buena condición física y no era titular en su equipo. Pero aún así Ricardo Gareca lo convocó y 'Aladino' no tuvo un destacado ni mal rendimiento en la selección peruana.

Pasaron los meses y parece que Christian Cueva empieza a encontrar más minutos en Santos. Mejoró su condición física y para el comando técnico de la selección peruana, sigue siendo indiscutible en el once titular.

