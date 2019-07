Selección peruana | Formadores de Christian Cueva hablaron sobre sus actos polémicos | VIDEO

En entrevista para TV Perú, Alberto Masías y Orlando Lavalle, quienes fueron formadores de Christian Cueva en la San Martín, hablaron de los recientes actos de 'Aladino' fuera de los campos de juego.

"Yo no me meto en la vida personal de nadie. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. He visto a peores, pero a ellos no los graba nadie", mencionó Alberto Masías, expresidente de Alianza Lima y formador de Christian Cueva en la San Martín.

"Somos seres humanos, pero hay que tener cordura porque hay niños que los sigue. Él ya debe saber de eso. Hay que cuidarse porque son imagen y personas públicas", indicó Orlando Lavalle.

Christian Cueva, volante de la selección peruana, por el momento se encuentra en Lima, debido al nacimiento de su tercera hija. En los próximos días se unirá a los entrenamientos de Santos en Brasil.

Más noticias en otros medios

¡Ruidíaz tiene competencia! El brutal golazo de Zlatan en el clásico de Los Ángeles que es viral [VIDEO]

Internacional vs Gremio en Beira-Rio: juegan por el Brasileirao 2019 con Paolo Guerrero | Premiere FC