Exgoleador de la selección: "Como Lapadula, también pude jugar por Italia"

Cuando parecía que la tan manoseada convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana había quedado zanjada, un exgoleador de la bicolor hizo un comentario que ha revivido la novela sobre el italo-peruano.

Esto ocurrió en la última emisión del programa Fox Spors Radio Perú, emitido por la cadena internacional Fox Sports. Flavio Maestri se puso como ejemplo para explicar que él también hubiese actuado de la forma que lo hizo Gianluca Lapadula, a quien pidió que no se le cierre la puerta del seleccionado nacional.

"A mí me pudo pasar lo de Lapadula, tengo pasaporte italiano. Si no hubiera jugador en la selección peruana y me hubiera ido joven a jugar a fuera, podía elegir entre Italia y Perú", señaló el ahora el comentarista deportivo.

"Si se voceaba mi llamado a la selección italiana y sabía que Perú también me quería, le decía a Perú, un ratito primero veré la opción de Itlia y luego veré lo de Perú", acotó.

Mira el debate sobre Gianluca Lapadula

#FOXSportsPeru | Continúa el acalorado debate por la inclusión o no de extranjeros nacionalizados en la Selección, sobretodo por los casos de Benavente y Lapadula. pic.twitter.com/JcOhHcLoLr — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 5 de septiembre de 2018

Pide a Lapadula

El exfutbolista, Flavio Maestri pidió que no se le cierre las puertas de la selección peruana al atacante, quien tiene madre de nacionalidad peruana.

"Me parece que Lapadula hizo lo correcto, él puede elegir por Perú, ¿porque hay que cerrarle las pueras? Si tiene padre italiano y madre peruana?", sentenció.

