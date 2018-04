Selección peruana: Falleció ex mundialista Javier 'Muerto' Gonzáles

Javier "Muerto" Gonzáles, exmundialista con la selección peruana en la Copa del Mundo México 1970, falleció hoy, 11 de abril. El defensor nacional también vistió la camiseta de Sport Boys y Alianza Lima. Hace 8 años, Gonzáles había sufrido la amputación de su pierna izquierda al parecer por negligencia médica.

"Yo no dejé el fútbol; el fútbol me dejó a mí. Me operaron de los meniscos. Resultaba ser una operación sencilla, pero terminé así, con una pierna menos. Recién estoy asimilando el no poder caminar bien. Tengo una prótesis que ni siquiera es de mi talla, pero si es necesario, iré a pararme afuera del Congreso para que se acuerden de mi", había declarado Javier "Muerto" Gonzáles hace algunos años.

LEE ADEMÁS: