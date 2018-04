Selección peruana: así se explica la polémica donación de Dinamarca a la WADA

Este martes 3 de abril, el Gobierno de Dinamarca realizó una donación extra de 70 mil dólares a la WADA (Agencia Mundial Antidopaje), causando muchas suspicacias por ser el primer rival de la selección peruana en Rusia 2018 y sobre todo porque la WADA ha pedido 2 años de suspensión para Paolo Guerrero.

Sin embargo, esta donación extra está lejos de tener alguna intervención en el tema del capitán de la selección peruana. Así lo ha explicado Víctor Carpio, director de la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD) del Perú: "Todos los países que conforman la Agencia Mundial Antidopaje tienen la obligación de dar una cuota anual, la cual varía. Hay países que dan 100 mil dólares y otros como Perú que dan 25 mil dólares", explicó a RPP.

En el caso de Dinamarca, son 104 035 dólares los que aporta anualmente a la WADA: "También los países hacen donaciones extra, no es nada fuera de lo común. Arabia Saudita, Francia, Australia, Polonia y Dinamarca han hecho donaciones adicionales a las que les corresponde y sin que haya nada a cambio", agregó el director de la CONAD.

Además, indicó que esto no afecta en el tema de Paolo Guerrero y la selección peruana de cara a Rusia 2018: "No veo que existe de intención de direccionar este fondo para ejercer presión sobre la WADAy la apelación que ha lanzado ante el TAS. Las especulaciones pueden surgir, pero no hay ningún base real"

LEE ADEMÁS