Selección peruana: Exfutbolista brasileño criticó a Christian Cueva y aseguró que en Sao Paulo tampoco respetaba | VIDEO

Más críticas para 'Aladino'. El momento que vive el volante de la selección peruana, Christian Cueva en Santos, es bastante crítico en Brasil, pues luego de la pelea que tuvo el jugador en Brasil, hizo que quede 'separado' del club y que regrese a Lima para sumarse a los entrenamientos de la 'bicolor'.

Ahora, el exfutbolista brasileño, Walter Casagrande Jr. no tuvo problemas en criticar duramente al dirigido de Ricardo Gareca: "Santos perdió, invirtió mal, pensó mal, Sampaoli creía que Cueva podía hacer algo, pero no hizo ni una sola asistencia, no marcó gol, llegó tarde, no respeta a Santos", indicó en Globoesporte.

Asimismo, Casagrande dijo que no es primera vez que ocurre esto con Christian Cueva, sino que también ocurrió en Sao Paulo: "No solo no ha respetado a Santos, tampoco respetaba a Sao Paulo", agregó en sus declaraciones. Por otro lado, el exfutbolista está de acuerdo con la sanción de Santos.

"Lo que Santos está haciendo es correcto: suspenderlo, que entrene por separado, porque además de la indisciplina, la falta de compromiso, también puede comprometer a otros jugadores. Lo que Cueva hizo con Santos y Sao Paulo, me da vergüenza, no es profesional”, finalizó la figura brasileña.

