Selección peruana | Ex jugadores de la Bicolor se refirieron a la no convocatoria de Paolo Guerrero [ENCUESTA]

Adonde va, Paolo Guerrero genera pasiones. Ya sea por lo vital que demuestra ser cada vez que juega para la selección peruana, o como en esta ocasión que estará ausente y ha iniciado una controversia entre los hinchas nacionales.

Por tal razón, EL BOCÓN realizó una encuesta a ex seleccionados peruanos para saber su opinión sobre el tema de Guerrero. La mayoría de nuestros consultados respalda al decisión de Paolo (jugar por su club) y apoya a Gareca, que le dio el permiso, y ahora tendrá posibilidades de probar a otros jugadores en la posición de centrodelantero.

Roberto Palacios

Paolo se está jugando cosas importantes con Internacional. Eso lo sabemos todos. Acá la selección tiene solo un partido amistoso. Es entendible el caos de Guerrero. Ha recibido un permiso para jugar una semifinal donde tiene opciones de llegar a la última instancia de la Copa Brasil. Guerrero es una excepción en la selección. Además, su ausencia le da al técnico Ricardo Gareca la posibilidad de que pruebe a otros jugadores en la posición de delantero. Soy franco al decir que si hubiera estado en la misma situación que él, habría pedido el permiso necesario para no ser convocado en esta ocasión. No hay que darle más vueltas al tema.

Guillermo La Rosa

Yo creo que la decisión que han tomado en conjunto Ricardo Gareca y su comando técnico le da posibilidades a Paolo Guerrero a llevar a su equipo a una final (Copa de Brasil). Eso significa mucho para él. Tiene también que estar concentrado en la Copa Libertadores. Paolo es un jugador que siempre se ha dado íntegro por la selección. No nos pongamos tan drásticos a la hora de criticar. Hay que tomarlo con tranquilidad y dar muestras de apoyo a un jugador que le ha dado tanto a nuestra selección nacional. El técnico va a saber suplir su ausencia. No hay un jugador como él en el equipo, pero confío que Gareca encontrará cómo reemplazarlo.

Marco Ciurlizza

Particularmente, creo yo, que esta situación en otro contexto se vería muy mal que un seleccionado priorice a su club. Sin embargo, por todo lo que pasó Paolo y por la forma en cómo se comportó Inter con él me parece que es válido que haya pedido este permiso. Paolo tiene la suficiente confianza para hacer este tipo de solicitud a Gareca. Rescato la actitud que tiene porque en la vida hay que ser agradecidos. Él demuestra que es agradecido con Inter. Se ha hecho una novela hablando más de la cuenta. Creo que se ha podido manejar de una mejor manera para que no haya tanta especulación. No es grave, creo que el grupo lo está respaldando.

Miguel Miranda

Paolo está jugando una etapa importante con su club tanto en la Copa Libertadores (cuartos de final) como en la Copa de Brasil (semifinal). ¿Cuánto tiempo más va a jugar por la selección? Uno, dos o tres años más. Se deben comenzar a buscar alternativas. Aparte de Raúl Ruidíaz, ampliar la baraja. Este es el momento para seguir buscando. Me parece que en esta ocasión no era necesario traer a Paolo. El grupo de la selección va a tomar como normal esta decisión. Cada uno tiene que preocuparse, primero, en lo individual para luego sumar al colectivo. Si no está Paolo, el que llega tiene que buscar quedarse en la selección.

Percy Rojas

La controversia existe porque, lamentable, la decisión se ha dejado en manos de Paolo, quien pidió el permiso, y en Gareca, quien se la ha dado. Esta situación la ha debido asumir la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como ente institucional . Creo que desde ese lado hubo un manejo inadecuado del tema. Han dejado que el jugador, indudablemente traicionado por su club, inicie las gestiones cuando las determinaciones han tenido que tomarlas la Federación directamente con el club. Gareca tiene su metodología de trabajo en la cual necesita a Guerrero. Por eso existen las fechas FIFA, para ir consolidando la idea de equipo.