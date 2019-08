Selección peruana | Ex DT de la 'Bicolor' asegura:"Aquino terminará quitándole el puesto a Tapia o Yotun" | VIDEO

Pedro Aquino volvió a los campos de juego tras superar una lesión y sería convocado por Ricardo Gareca para los amistosos que jugará la selección peruana en septiembre ante Ecuador y Brasil.

El volante es importante para Ricardo Gareca en la selección peruana, ya que es el primer recambio para la volante de contención de la 'Bicolor'.

Pedro Aquino siempre ha rendido cuando se pudo la camiseta de la selección peruana y 'Chemo' del Solar aseguró que el futbolista están en condiciones de quitarle el puesto a Renato Tapia o Yoshimar Yotún.

"A mi me gusta más Aquino, me parece que tiene todo para ser titular. Me atrevería a decir que, si se llega a recuperar de su lesión y se pone en forma, va a jugar mucho en las eliminatorias. Tiene la capacidad para dejar fuera a Tapia o a Yotún", dijo en Fox Sports Radio Perú.

"Con Aquino yo trabajé seis meses en Sporting Cristal el 2017. Es agresivo para marcar, sale con la pelota, te juega con los dos perfiles, le pega al arco, cabecea muy bien. Es un jugador completo, me sorprendió las condiciones que tenía y todavía puede dar más", contó 'Chemo'.

"Ahora ha tenido lo de la lesión pero es muy bueno, creo que cuando se ponga en forma le va a terminar quitando el puesto a alguno de los que está ahí, de todas formas", añadió.