Selección Peruana: este 19 de agosto termina votación para elegir a Ricardo Gareca como FIFA The Best

No dejes de apoyar. Este lunes 19 de agosto se cierran las votaciones para elegir a los ganadores del premio FIFA The Best a los que el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca fue nominado en la categoría mejor entrenador de fútbol masculino. Aquí te contamos todo lo que debes saber para apoyar al 'Tigre'.

Tras 20 días de votación, la FIFA cerrará este lunes 19 de agosto a las 4:59 pm. (hora peruana / 23:59 Hora de verano en Europa central) la opción de elegir a tus candidatos a llevarse el premio FIFA The Best en las cuatro categorías que se entregarán. Pasado esta fecha ya nadie podrá darle un punto a su favorito.

Recordemos que el entrenador de la selección peruana compite con otros nueve canidatos de renombre como son Djamel Belmadi (Argelia), Didier Deschamps (Francia), Marcelo Gallardo (Argentina), Pep Guardiola (España), Jurgen Kloop (Alemania), Mauricio Pochettino (Argentina), Fernando Santos (Portugal), Erik Ten Hag (Holanda) y Tite (Brasil).

Además, hay otras categorías como mejor entrenador de fútbol femenino, mejor jugadora de fútbol femenino y la categorpia principal es la de mejor jugador de fútbol masculino.

En esta última categoría los nóminados son: Mohamed Salah (Egipto), Matthijs De Ligt (Holanda) Virgil Van Dijk (Holanda), Frenkie De Jong (Holanda), Lionel messi (Argentina), Cristiano Ronald (Portugal), Harry Kane (Inglaterra), Kylian Mbappé (Francia), Sadio Mané (Senegal) y Eden Hazard (Bélgica).

¿Cómo votar por Ricardo Gareca, nominado al FIFA The Best?



1. Registrarte en la página de la FIFA. Puedes hacerlo con tu cuenta de Facebook, Google o iniciar un nuevo registro con un correo electrónico activo. Si ya estás inscrito, solo debes abrir tu cuenta ingresando tu correo y tu password en el portal.

2. Ingresar al link de los premios FIFA The Best que tiene cuatro pestañas en la parte superior. Debes elegir la opción "Entrenador (Masculino)"

3. Cada uno de los diez candidatos tiene tres recuadros con los números 1, 2 y 3, los que representan el puntaje que puede obtener. Al que elijas como número 1 recibirá 5 putnos, el número 2 tres puntos y el número 3 solo un punto.

4. Tras haber hecho tu selección se abrirá una ventana que te preguntará "¿Satisfecho con tu elección? Confirma para registrar tu voto" clic en confirmar si decides que está listo o cancelar para volver a elegir. ¡Listo!