Ernesto Arakaki, gerente deportivo de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ha dado los nombres de los nuevos entrenadores en la selección peruana Sub 20 y también para la Sub 17.

“Hemos definido ya a Carlos Silvestri en la Sub 20. Creo que ganamos mucho tiempo con él. Ya tiene una experiencia a nivel competitivo con la Sub 17, conoce a ese grupo, hicieron un buen papel y creo que puede ser un lindo reto para él”, declaró Ernesto Arakaki en RPP. Además, pudo confirmar que Víctor Reyes, quien fue técnico en la Reserva de Alianza Lima, estará a cargo de la Sub 17.

Recordemos que Daniel Ahmed estuvo a cargo de la selección peruana Sub 20, pero no pudo repetir una buena actuación como lo había hecho en el año 2013, siendo una de las últimas mejores generaciones del fútbol peruano.

De otro lado, aún no pudo confirmar el nombre del DT para la Sub 15: “Es lo que nos falta, ya se está evaluando una terna, un grupo de técnicos para ese puesto. Queremos un técnico que tenga el perfil para trabajar con la 15, que sea humilde para trabajar en equipo. No van a dirigir equipos profesionales donde ellos van a elegir a los jugadores y van a entrenar como ellos quieren. Aquí vamos a diseñar juntos todo eso y tenemos que seguir una línea”, sentenció.

También te puede interesar