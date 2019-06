​Selección peruana | Erick Osores pide a Ricardo Gareca que vuelva a la carga por Gianluca Lapadula

Erick Osores levantó polvo tras pedir públicamente a Gianluca Lapadula para la selección peruana, el conductor deportivo le pidió a Ricardo Gareca que lo piense bien y vuelva a la carga por el delantero que milita en el fútbol italiano.

Lapadula es la solución

'Yo he dicho un nombre que la gente escucha y los sabios del fútbol se agarran los pelos. Yo a (Giancula) Lapadula lo iría a buscar y tendería puentes otra vez', declaró Erick Osores durante un enlace desde Brasil.

Por su parte, Paolo Guerrero afirmó que la aplastante derrota del sábado por 0-5 ante Brasil no le provocó decepción, porque el fútbol da revanchas como la que tendrán el sábado la selección peruana por los cuartos de final de la Copa América 2019. 'No siento decepción porque el fútbol da revancha. Decepción no está dentro de nuestro contexto, frustración sí, pero no decepción. El fútbol da revanchas y tenemos la oportunidad de reivindicarnos', declaró Guerrero en rueda de prensa después del entrenamiento en el estadio Pacaembú, de Sao Paulo.

Guerrero valoró también el encuentro que tuvieron los jugadores con los familiares que acompañan al seleccionado peruano en Brasil. 'Ayer (domingo) el 'profe' nos dio día libre para estar con nuestras familias para que ellos nos apoyasen en este momento y eso nos da motivación', agregó el 'Depredador'.

