Selección peruana | Erick Osores hace polémico comentario sobre Perú tras empate ante Venezuela | VIDEO

La selección peruana hizo su estreno en la Copa América 2019 ante la selección venezolana, logrando solo un empate que para algunos ha sido materia de crítica. Dentro del grupo de los que no quedaron conformes con el 1-1 ante La Vinotinto ha sido el periodista deportivo, Erick Osores, quien aseguró el último domingo que el combinado de Rafael Dudamel "es mejor" que el de Ricardo Gareca.

"Duela a quien le duela, Venezuela es mejor que Perú, tiene más confianza y tiene una proyección importante y el primero que lo sabe es Ricardo Gareca", arremetió Osores en Fútbol en América.

"Ayer pude ver que el equipo de Venezuela son muy agresivos, juega bien, es un equipo joven. No deberíamos tener vergüenza de aceptar que es mejor que Perú", agregó.

Erick Osores vs. Oscar del Portal EN VIVO:

El comentario de Erick Osores produjo la rápida respuesta de su compañero de programa, Óscar del Portal, quien defendió la propuesta peruana, sobre todo por la cantidad de opciones de gol que generó.

"No puedo decir que (Perú) no haya hecho un buen partido o no puedo decir que Perú haya hecho un mal partido. Cómo un equipo que te genera ocho situaciones frente a dos del rival no fue mejor, es algo que yo no entiendo", expresó.

Por último, Del Portal le sugirió a Erick Osores que se matricule en un curso de entrenadores para así poder entender mejor el juego.

Más noticias en otros medios:

¡De Venezuela para el mundo! La 'joya' que brilló contra Perú y que ahora persiguen las grandes ligas

¿El VAR llega al fútbol peruano y será utilizado en el Torneo Clausura?