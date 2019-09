Selección peruana | Erick Osores destacó el nivel de Jean Deza ante Alianza Lima y lo quiere en la 'bicolor' | VIDEO

En el último encuentro entre Alianza Lima y UTC en Cajamarca, la figura del partido fue sin duda alguna la de Jean Deza. El delantero peruano del 'Gavilán' mostró un gran nivel ante su exequipo y llamó la atención de periodistas, comentaristas y hasta hinchas de la Liga 1.

Video: América Deportes



Por ello, el conocido Erick Osores destacó el nivel que mostró el atacante en Cajamarca y pidió que se siga mostrando y dando 'chocolate', asimismo, confesó que le gustaría verlo de nuevo en la selección peruana. "Deza, chocolate Deza, pero qué espectáculo. Tiene que seguir para adelante Deza, me gusta y si quiero que vaya a la selección", dijo mientras analizaba el resumen del partido del fin de semana.

Ante ello, Óscar del Portal también dijo que le gustaba su nivel pero que aún no hay nombres para 'decidir' quién va y quién no al equipo de Ricardo Gareca. Jean Deza ha formado parte de la selección peruana Sub 20 y luego debutó en la selección mayor en un amistoso ante Inglaterra en Wembley.

