Selección peruana: Erick Osores defiende convocatoria de Claudio Pizarro

Los rumores sobre la convocatoria de Claudio Pizarro a la selección peruana ha generado polémica en los últimos días. Algunos piden el regreso del 'Bombardero', mientras que otros aseguran que su ciclo en la bicolor ya terminó.

En ese escenario, uno de los que están a favor del retorno de Claudio Pizarro a la selección peruana es Erick Osores. El periodista ve con buenos ojos al 'Bombardero' ante una eventual ausencia de Paolo Guerrero por el fallo del TAS.

"La gente le tiene mucho odio a Claudio Pizarro . No juega en la liga de Chipre, sino en la Bundesliga. No es un titular habitual, pero es lógico que lo tengas como una opción, sino está Paolo Guerrero. Lo ilógico sería no tenerlo (en la selección peruana)", expresó Erick Osores en América TV .

Pizarro en lista

Como se sabe, Ricardo Gareca entregará una lista preliminar de la selección peruana a la FIFA y, para Erick Osores, Claudio Pizarro debería estar como una alternativa.

“Cuando Oblitas tenga su club, no querrá a Claudio Pizarro . Yo sé que no le gusta, pero no se trata de que tú me caigas bien o mal. Hermanito, tú tienes que poner lo más sensato y lo más lógico. Lo que más te sirva. Lo tendrá que respetar, así no le guste”, apuntó el periodista.