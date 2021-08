Este viernes Ricardo Gareca anunciará la lista de convocados para la fecha triple de Eliminatorias que se disputará a inicios de septiembre próximo. La gran novedad será el retorno de Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz en ataque, además de Gianluca Lapadula, quién no estará apto ante Uruguay, pero podrá jugar ante Venezuela y Brasil. El técnico argentino solo tiene por definir al cuarto delantero y saldrá entre Santiago Ormeño y Alex Valera.

Paolo Guerrero volvió al gol este último domingo con el Inter de Brasil. Su vuelta a las canchas ha sido lenta, pero partido a partido va mejorando su nivel y forma física. Será la gran apuesta del técnico Ricardo Gareca para las Eliminatorias, en especial para el duelo del 2 de septiembre ante Uruguay en Lima. El técnico argentino sabe que ese partido lo tenemos que ganar sí o sí para seguir en carrera, por eso apostaría por la máxima figura, pese al riesgo.

La vuelta de Raúl Ruidíaz también es segura. El delantero no ha logrado consolidarse en la selección peruana, pero su buen momento en el Seattle Sounders obliga a llamarlo, pues siempre será una pieza de recambio importante. Además, el “Tigre” no tiene mucho de dónde elegir. El otro cupo está reservado para Gianluca Lapadula, quien será titular en los partidos en que esté habilitado, eso no hay duda.

El cuarto cupo está pendiente: una opción es Santiago Ormeño, quien aún no ha jugado mucho con la selección peruana y tiene en su contra que no viene teniendo muchos minutos en León, su nuevo equipo. La otra opción es Alex Valera, el delantero de Universitario de Deportes. Solo uno será convocado.





