[AHORA] Ricardo Gareca EN VIVO desde la Videna da el balance de la Copa América 2019 | VIDEO

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, tendrá un contacto con los medios de comunicación en una conferencia de prensa convocada por la FPF. La cita está programada para las 12:30 p.m. hoy miércoles 10 de julio del 2018 en la Videna de San Luis.

Ricardo Gareca en vivo desde Videna:

“Después del buen trabajo del sicólogo anterior queríamos gente que estuviera arraigada en la realidad peruana. Agradezco a Daniel Ahmed habernos permitido trabajar con Scerpella, y luego sumamos a Juan Cominges como coach”.

"No nos preocupa la falta de un delantero. Tenemos grandes delanteros, en el momento tendremos resultados"

"Hay que superarse siempre.Somos una selección que se debe exigir permanentemente para situarnos cada vez en mejores posiciones. Eso no quiere decir no que haya selecciones mejores que la nuestra".

"Disputar una final de Copa América no nos debe confundir. Somos una selección que permanentemente tiene que luchar para mejorar, para conseguir mejores ubicaciones también. Creo que estamos en el camino correcto. Otros #9 no es hoy una preocupación para nosotros"

"Después de la goleada en la Copa hubo mucha vergüenza, pero luego hubo mucho orgullo para salir adelante. Nosotros debemos estar tranquilos en todo momento. Sé que cuento con un plantel que sabe recuperarse".

"Me causó una sonrisa que todos querían patear los penales(ante Uruguay). Pasada la bronca de no ganar una final es valorable estar situado en una posición de privilegio. Logramos una posición mejor de la que conseguimos en otras copas"

"No hay fórmulas. Yo creo en el convencimiento. Nos pueden llegar a superar. Nos centralizamos en recuperarnos lo más rápido posible. Contamos con muchachos de una fuerte personalidad. Cuando les toca venir a la selección, disfrutan. Estamos muy fuertes como grupo"

"Yo prefiero ser primero antes que nada. Siempre le apuntó a lo máximo. Pasada la bronca de perder la final es valorable ser segundo".

"No hay secretos en mi trabajo, creo en el convencimiento más que en la fórmula y eso saben los chicos. Nosotros creemos en el jugador peruano"

“Con esto chicos vamos encontrando, mejores jugadores, son jugadores de experiencia”.

Acerca de Carlos Zambrano y Luis Abram: “Que se consolide una dupla de centrales no quiere decir que otros defensas no puedan tener oportunidades. Solo que es una posición en la lo ideal es que se encuentre continuidad”.

"El VAR es algo que se debe ir mejorando. Hay deficiencias, como toda incorporación se debe ir corrigiendo cosas"

"La vuelta de Josepmir Ballón ratifica todo el momento de él, lo estamos siguiendo hace bastante incluso desde su época en Sporting Cristal".

Sobre Alberto Rodríguez: “Seguimos muy de cerca su recuperación. Él es un jugador que se recupera rápido. El primer paso que debe dar es conseguir una continuidad en su equipo. Vamos a estar muy pendientes de eso”.

"Durante la Copa América nos sobrepusimos a momentos difíciles, algo que fue fortaleciendo al grupo en todo sentido”.

"La Copa América me deja la sensación que seguinos creciendo. Aún no he vuelto a ver el partido con Brasil".

Sobre la dupla Paolo Guerrero- Jefferson Farfán: "Todos son opciones de acuerdo al rendimiento. Se puede tener resultados, pero no un buen rendimiento y se tienen que tener las dos cosas. Son jugadores importantes y está esa opción".

Con respecto a Carlos Zambrano:“La vuelta de Zambrano ha sido muy productiva, lo notamos muy enfocado, muy integrado al grupo. Nos dejo muy conforme su vuelta a la selección nacional”

El cuadro dirigido por el Tigre trajo a Lima la medalla de planta de la Copa América. El conjunto nacional llegó hasta la final y se midió con el anfitrión Brasil (3-1) en el estadio Maracaná el último domingo.

Ricardo Gareca hará un balance del trabajo realizado por la selección peruana durante este torneo. Además, el estratega argentino dará un panorama de las actividades de la Bicolor para el futuro.

De momento, el representativo nacional volverá a la acción en próximo 10 de setiembre cuando se mida a Brasil en un juego amistoso que está pactado para jugarse en Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.

La selección peruana también tiene confirmados dos duelos contra Uruguay (en Montevideo y Lima) para octubre. Ricardo Gareca daría más detalles de los juegos de preparación que podrían cerrarse en breve.

