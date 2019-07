Selección peruana | En Trujillo resaltan posible sanción a Christian Cueva tras fiesta de Carlos Zambrano | FOTO

Christian Cueva dejó el país en los último días para incorporarse a los entrenamientos de su club Santos en Brasil, el popular 'Cuevita' se fue de la capital en medio de las críticas debido a los videos que se difundieron en redes sociales sobre sus celebraciones en el cumpleaños de Carlos Zambrano.

En Trujillo, el diario 'La Industria' resalta que el técnico de la 'bicolor' pueda tener algún castigo para el jugador, pues en medio de la polémica, Ricardo Gareca, se refirió al tema e indicó que hasta el momento no ha visto las imágenes y no descartó que exista algún tipo de sanción para el '10' de la 'bicolor'.

"Todavía no he querido ver las imágenes de todo lo que me han dicho. Las veré en su momento y veré el grado de repercusión. Siempre tratándose de jugadores muy populares, de la selección, pueden tener una repercusión importante", confesó el 'Tigre' en América Deportes.

Cabe mencionar, que el diario 'La Industria' de Trujillo también recordó a Jefferson Farfán y Carlos Zambrano cuando dejaron de ser considerados en la selección por haber tenido algunos problemas extradeportivos.