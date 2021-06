La selección peruana tenía la obligación de ganar este jueves ante su similar de la selección de Colombia. Con Paolo Guerrero de vuelta y la opción de Gianluca Lapadula, el técnico Ricardo Gareca se jugaba todo en el Nacional. Esto, con miras a las pretensiones de seguir en carrera en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. A continuación este es el UNO X UNO tras el partido. La selección peruana cayó 3-0 ante Colombia y además de colero, le dijo ya practicamente adiós al sueño mundialista.

PAOLO GUERRERO: Hacerlo jugar de titular solo confirma que a Ricardo Gareca se le acabaron las ideas. Se le secó la ilusión. Más que motivar a sus compañeros, la presencia de Paolo Guerrero solo significó más trabajo para la marca, más esfuerzo para la recuperación y más hígado para quienes lo acompañaron en ataque. Y ojo, no es culpa de Paolo Guerrero porque todos sabían que estaba falto de fútbol como para lidiar con un partido de tanta exigencia. Lapadula entró y generó más.

ANDRÉ CARRILLO: Intentó en el primer tiempo, pero luego se fue apagando progresivamente. Hasta un poco displicente, se aburrió de no encontrar compañía y se fue contagiando de la crisis de ideas en que se sumió Perú en el segundo tiempo. Quizá en Arabia alguna jugada sí llegaba a generar peligro. Lo que sí es innegable es su sacrificio. Pero con eso no alcanza.

CHRISTIAN CUEVA: Intentó, intentó, pero su rol se limitó a los intentos. No tuvo una clara, ni en pase ni en la personal. Le costó enfrentar a una defensa bien posicionada. No hubo claridad ni gestos que motivaran al resto de sus compañeros. Terminó siendo un fantasma como el resto del equipo.

YOSHIMAR YOTÚN: Se esmeró en la marca, pero la excesiva vehemencia o necesidad por tener la pelota le pasó factura. El esquema usado por Gareca tampoco ayudó. Ha tenido mejores partidos como para olvidarse por completo del de ante Colombia.

PEDRO AQUINO: No se le notó en el campo cuando entró en el segundo tiempo. Poco pudo hacer ya con el marcador en contra y con un equipo abandonado por los ánimos.

RENATO TAPIA: No es el mismo que luce en la liga española. No le ayudó el sistema, tampoco estuvo muy claro y cuando quiso intentar ya era muy tarde. Ojalá que el Cholo Simeone no haya visto el partido.

LUIS ADVÍNCULA: Se le complicó mucho cumplir con un rol defensivo. Perdió varias pelotas, le ganaron en las divididas, tuvo un buen arranque pero se fue diluyendo.

MIGUEL TRAUCO: Vehemente, muy impulsivo. Su expulsión consumó el mal partido de Perú, que con uno menos no fue más rival ante una Colombia que con lo justó se paseó en Lima.

LUIS ABRAM: Discreto. Vio los goles en primera fila. Felizmente Dios es peruano y Colombia también recibió una roja, sino era una goleada histórica.

CHRISTIAN RAMOS: No debería ser titular en la selección peruana.

PEDRO GALLESE: Nos falló en la que más lo necesitamos. Salida en falso y el 1-0. Luego pudo ser el mejor arquero del mundo, pero ya no era necesario.

ALDO CORZO: Puro corazón, dejó el alma en cada jugada. Pero eso solo alcanza para el medio local.

GIANLUCA LAPADULA: Ingresó y generó más. Debe ser mejor rodeado para aprovechar sus cualidades.





