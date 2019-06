Selección peruana: el sentido mensaje de Paolo Hurtado tras quedar fuera de la Copa América | FOTO

Selección peruana

2019/06/11 - 21:43

Fuerza Paolo. Luego de la derrota de la selección peruana ante Colombia en el estadio Monumental, lo más doloroso fue la lesión de Paolo Hurtado. El 'Caballito' dejó entre lágrimas el gramado del estadio de Ate y luego se confirmó su ausencia de la Copa América de Brasil 2019.

Ahora, luego de dos días, el propio jugador se tomó unos minutos y en su cuenta de Instagram publicó un sentido y extenso mensaje donde publica que no estará en el torneo continental. "Después de 2 días me es muy difícil ver estas fotos... asimilar rápidamente que me tocó a mi", se lee en la primera parte de la publicación.

Asimismo, el popular 'Caballito' confesó que en cada convocatoria espera con ansias su incorporación a la selección y ahora no podrá estar debido a su lesión. "Yo, que como cada convocatoria siempre estoy ansioso por llegar y dar lo mejor. Hoy tengo que dar un paso al costado y no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios", agregó.

Finalmente, el jugador del Konyaspor agradeció al comando técnico de la selección, médicos y compañeros por las muestras de apoyo brindadas, sobre todo porque tuvo que salir del campo entre los brazos de sus compañeros.

"Aunque triste pero lo acepto, esta lesión me quita las ilusiones, pero no las fuerzas y las ganas de levantarme de recuperarme y demostrar de que estoy hecho. Hoy me operaron y a partir de mañana estoy listo para volver a comenzar a 'galopar'", escribió el futbolista.

