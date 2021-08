Recién este martes Ricardo Gareca podrá contar con todos los convocados a la selección peruana para parar un once definitivo pensando en el duelo de este jueves ante la selección de Uruguay con la vuelta de Paolo Guerrero. Sin embargo, en base a lo trabajado anteriormente y las posibilidades, ya es posible armar un once tentativo para este duelo decisivo en el que la blanquirroja debe sumar los tres puntos si es que quiere seguir soñando con la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

En el arco no existen dudas, será Pedro Gallese el responsable de mantener el marcador en cero. En tanto, en la línea de 4 sí habrá una variante obligada ante la muy posible baja de Luis Advíncula, al menos para el duelo con Uruguay. Sin Advíncula por lesión, el puesto será para Aldo Corzo. En tanto, por el lado izquierdo reaparecería Miguel Trauco, quien aunque no ha tenido minutos desde la Copa América (solo ha salido en banca dos partidos desde entonces con el Saint Etienne), el automatismo para el pase largo a Paolo Guerrero (se conocen de memoria) sería clave para entrar al once.

En la zona central, Christian Ramos y Alexander Callens son los titulares, pues Gareca ha dejado de lado -por razones que nadie conoce- a Luis Abram. En la base del mediocampo no hay novedades: Yoshimar Yotún y Renato Tapia serán los ejecutores. En tanto, Sergio peña (que no ha jugado en los últimos 4 partidos de su equipo) tendría que pelear el titularato con Edison Flores, quien también llega con pocos minutos. Arriba, Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Guerrero volverían a ser socios después de mucho tiempo.





