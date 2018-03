Selección peruana: El 11 de Ricardo Gareca que no pudo ser

Ricardo Gareca convocó a muchos jugadores en todo el proceso de las eliminatorias. Algunos de los elementos que convocó en los primeros partidos amistoso fueron bien justificados por el momento que pasaban en sus respectivos clubes. Sin embargo, muchos de ellos no lograron destacar y tienen malos presentes, sin minutos y con un nivel muy lejos del que alguna vez tuvieron para ser considerados en la selección peruana.

Adan Balbín, Daniel Chávez, Pedro Requena y Joel Sánchez apenas tuvieron algunos minutos en el campo de juego en la selección peruana. Si se hiciera un once con los convocados que no tuvieron oportunidades de jugar, que menos minutos tuvieron y que no tienen un buen presente, el once sería el siguiente: Leao Butrón, Pedro Requena, Alexander Callens, Hansell Riojas, Adán Balbín, Josepmir Ballón, Christofer Gonzáles, Joel Sánchez y como único delantero en punta Daniel Chávez.

Otros de los futbolistas que fueron convocados por Ricardo Gareca a la selección peruana y que no volvieron a ser llamados son Renzo Revoredo, Carlos Lobatón, Jair Céspedes, Jean Deza, Irven Ávila y Carlos Ascues.

