En medio de la cuarentena por el coronavirus, tantos jugadores, cuerpo técnico e hinchas permanecen en sus casas para evitar contagiarse de COVID 19. Uno de ellos fue Edison Flores quién contó cómo ha vivido sus últimos cambios en el fútbol profesional.

Asimismo, el jugador de la ‘bicolor’ se refirió al ‘gusto’ que mostró Guillermo Barros Schelotto sobre él y Renato Tapia en algunos meses atrás. “A uno le da mucho gusto. No tengo la oportunidad de conocer al cuerpo técnico (de LA Galaxy), al DT sí. Espero algún día se pueda dar. Igual uno trabaja para hacerlo mejor y para siempre tratar de mejorar en cada aspecto y por qué no, tratar de cambiar a un club mejor”, contó Flores a UCI Noticias.

Por otro lado, Flores señaló que un futbolista no sabe dónde va a estar. “Yo hace poco tiempo estaba en México y no sabía si iba a salir, se me dio la oportunidad de poder salir y la tomé. Ahora estoy viviendo otro reto muy entusiasmado en Estados Unidos y me encanta. Estoy muy centrado”, agregó el jugado.

El popular ‘Orejas’ se refirió a dónde le gustaría ir en los próximos años y señaló que uno de sus sueños es jugar en LaLiga Santander por el nivel que tiene a nivel de clubes y jugadores. La consulta también se refirió al supuesto interés que tiene el Celta de Vigo por Renato Tapia.

“A mí me gusta mucho la liga española, me gusta todo lo que es la liga española porque hay muy buenos equipos y la liga en si está muy competitiva. No todo es el Real Madrid o Barcelona, hay clubes de jerarquía (...) Siempre sigo la carrera de mi gran amigo y hermano Renato que está en estos momentos libres, así que ojalá que se le puede dar”, agregó el exjugador de Universitario.

Flores sobre los problemas en Universitario

Finalmente, Flores se refirió al momento que atraviesa el cuadro ‘crema’ debido a las administraciones del club, en donde su hermana (futbolista del equipo femenino) sufrió la aplicación de la suspensión perfecta de labores.

“Esos temas lo maneja ella. Yo siempre trato de apoyarla de la mejor manera o darle un empujón en lo que es familia. Las chicas tienen que seguir el sueño, han pagado los platos rotos ellas y un grupo más. Espero se pueda resolver este tema y se pueda volver porque es lo que ellas más quieren”, culminó.

