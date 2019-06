Selección peruana | Eddie Fleischman revela por qué André Carrillo no es considerado por Ricardo Gareca | VIDEO

La suplencia de André Carrillo en la selección peruana durante la Copa América 2019 no es ajena a la opinión pública y tampoco para el análisis de los panelista de Fox Sports Radio Perú. El atacante de Perú no viene pasando un buen momento y ante ello Eddie Fleischamn ha revelado el por qué Ricardo Gareca no estaría considerando a la 'Culebra' en el torneo que se desarrolla en Brasil.

Para el comentarista de Fox Sports el futbolista André Carrillo ha sufrido un cambio en el lapso del cambio de equipo tras su paso por el Watford de la Premier League de Inglaterra.

"Tengo algo de información al tema tan mentado de las mediciones. Probablemente tenga que ver (André Carrillo) con que salió del fútbol inglés y pasó al fútbol saudí que no tiene el mismo grado de exigencia, el porcentaje de grasa de André Carrillo ha subido, su rendimiento físico ha disminuido, no está en la condición atlética óptima", explicó Fleischamn en el último programa televisivo.

Eddie Fleischman y su mensaje a Ricardo Gareca

"Yo insisto en preguntar, porque hay obligación de llevar a un jugador, que no está en óptima condición, cuando dejarlo fuera de la Copa América no implica separlo de la selección, implica darle tiempo de recuperarse y al mismo tiempo optar por alternativas que te van a servir en la eliminatoria", agregó.

"Hay un teme físico y atlético, pero también hay un tema de carácter", sentenció.

Más información en otros medios:

Se tiene fe: Soteldo cree que Venezuela puede dar la sorpresa ante Brasil en el Arena Fonte Nova

Selección Peruana: Christian Cueva sorprendió a Luis Advíncula con un peculiar baile [VIDEO]