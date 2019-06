Selección peruana

Selección peruana | Eddie Fleischman: "Poner a Cueva como titular fue un capricho de Gareca" | VIDEO

El periodista deportivo señaló que Christian Cueva no está en buen momento

2019/06/24 - 09:09

Tras la goleada que le propinó Brasil a la selección peruana, se ha empezado a cuestionar los planteamientos de Ricardo Gareca y el titularato de los jugadores en la 'Bicolor'.

Eddie Fleischman, en el programa Fox Sports Radio Perú, aseguró que Christian Cueva no debería jugar desde el arranque por su momento futbolístico y porque no está jugando en su posición.

"Considero que Guerrero y Farfán son los dos cracks que tiene la Selección. Yo utilizaría a Farfán en lugar de Christian Cueva. Se utilizó a Cueva que no está en un gran momento, que no está ofreciendo buenos partidos, que no está siendo titular en su equipo como un casi capricho", dijo.

"Me parece que, por ejemplo, para tapar a Dani Alves se le inventó una posición a Cueva por la franja izquierda, cuando la posición natural de quien tenía que recogerse con Dani Alves era de Edison Flores", agregó.

VIDEO: Fútbol en América

La selección peruana consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2019 como uno de los mejores terceros y jugará el próximo sábado 29 de junio ante Chile o Uruguay.