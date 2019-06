Eddie Fleischman y Peter Arévalo se refieren a audio de WhatsApp que culpa a Carrillo de indisciplina

Luego de que la selección peruana cayera de la peor manera ante Brasil en el último partido del Grupo A de la Copa América 2019, un audio que ha circulado por WhatsApp culpa a André Carrillo de cometer indisciplina y que esa sería la razón por la que Ricardo Gareca no lo tiene en cuenta para los partidos del torneo que se viene desarrollando en Brasil.

En este contexto, los periodistas de Fox Sports Radio Perú, Eddie Fleischman y Peter Arévalo se refieron al polémico audio, el cual indica que André Carrillo cometió indisciplina antes del viaje a Brasil. Esto ha sido totalmente descartado y los panelistas así lo han manifestado.

"Hay una información de cómo anda la interna que no me está gustando y que me da malas sensaciones", afirmó Eddie Fleischman. Acto seguido Peter Arevalo contestó: "Tengo información acá, y no hay nada de eso".

"Ahora si se están dejando llevar por unos audios y sicosociales que aparecen siempre", agregó Arévalo.

Eddie Fleischman explica la situación de André Carrillo

"No hablo de un audio que puede ser cierto o no, no lo he escuchado, pero si he visto y mucha gente una historia en Instagram de André Carrillo, en la cancha donde cochinea a sus compañeros (...) y termina diciendo a mi me han traído a conocer estadios. Eso a mi me da una mala sensación porque Carrillo sabe muy bien utilizar sus redes", argumentó Fleischman.

"Cuando el insinúa a mí me trajeron a conocer estadios, qué quiere decir? Le está metiendo presión al técnico? está desfogando su furia?", sentenció.

