Selección peruana / Eddie Fleischman dispara contra Gareca: "La convocatoria ha sido algo improvisada" | VIDEO

La selección peruana de Ricardo Gareca se prepara para lo que será el debut en la Copa América 2019 ante la selección venezolana de Rafael Dudamel. En la previa Perú jugó dos amistosos ante Costa Rica y Colombia, en donde el saldo negativo fue la lesión de Paolo Hurtado.

Precisamente, sobre dicho tema el periodista Eddie Fleischman hizo un análisis tras el llamado de Josepmir Ballón en reemplazo de Hurtado y concluyó que Ricardo Gareca había incurrido en algunas "inconsistencias" y que la última nómina tenía "cierto grado de improvisación".

"A mi esta convocatoria me ha dejado una sensanción de ciertas incongruencias, inconsistencias. Yo he sentido en esta convocatoria que ha habido algo de improvisación quizás o menos análisis que en otras convocatorias", comentó Eddie Fleischman en Fox Sports Radio Perú.

"Lo que a mi me parece que el mensaje es: "Corrijo, un problema de desequilibrio en la mitad de la cancha, me faltaba contención y ahora ya lo recupero. La pregunta es ¿Y si no se lesionaba Paolo Hurtado? Se iba a la Copa América con el desequilibrio en la mitad de la cancha?", agregó.

"En la convocatoria el técnico se da cuenta y admite que hay un desbalance. En el partido ante Costa Rica se queda solo con Santamaria y con cinco defensas", sentenció.

Ricardo Gareca con dudas en el once de Perú

A pocos días del debut ante Venezuela, Ricardo Gareca aún no puede definir el once de Perú que debutará en la Copa América, pues en la última práctica incluyó en el equipo titular a Carlos Zambrano y Jefferson Farfán, quienes no jugaron en los amistosos FIFA ante Costa Rica y Colombia.

Este miércoles 12 de junio toda la delegación de la selección peruana viajará rumbo a Brasil y quedará lista para el inicio de la Copa América el próximo sábado 15 de junio desde las 14:00 horas en el Arena do Gremio.

