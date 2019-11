Selección peruana | DT del Dinamo Kiev no tuvo defensas en la banca de suplentes y no convocó a Carlos Zambramo

No la pasa bien. Pese a recibir un nuevo llamado a la selección peruana, Carlos Zambrano aún no logra debutar con el Dinamo Kiev. El 'León' no fue considerado para el último partido ante el Shakhtar Donetsk, aún cuando el equipo no contaba con defensores entre los suplentes.

Hasta el momento el defensa de la selección peruana solo ha sido convocado en dos oportunidades. En los partidos ante el Karpaty Lviv y FC Mariupol, aunque, no tuvo minutos. En donde si tuvo la oportunidad de jugar hasta el momento fue en el equipo reserva del club.

Hace unos días el ex defensa del Basilea se pronunció acerca de su situación y tuvo duras declaraciones hacia su entrenador. "El técnico que ha entrado no dirige hace 15 años. Era director deportivo. Hay una mala organización en el club, pero es lo que hay", afirmó el defensor nacional.

Asimismo, agregó que los jugadores extranjeros no serían muy bien considerados por parte del DT, Alekséi Mijailichenko.

"Acá (en el Dinamo) si hay un cambio sale un extranjero, no sale un ucraniano. Es lo que hay. Ni amargarse ya. A mi otro compañero brasileño lo compraron por 5 millones y está entrenando con el segundo equipo y tiene un buen sueldo, hace un año lo compraron", agregó.

Sin embargo, su realidad con la selección peruana es totalmente distinta. Tras una excelente Copa América, se consolidó como un jugador clave en la zaga central de la 'blanquirroja'. Después de obtener el subcampeonato en Brasil, Carlos Zambrano fue llamado en las posteriores fechas FIFA. Sumando en total 272 minutos en los cuatro encuentros que disputaron los dirigidos por Ricardo Gareca.

