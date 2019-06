​Selección peruana | Diego Rebagliati destroza a Andy Polo con fuerte crítica

Diego Rebagliati destrozó a Andy Polo con una fuerte crítica tras la humillante goleada sufrida por la selección peruana a manos de Brasil. El cuadro de Gareca no mostró su mejor cara y complicó su futuro de cara a los cuartos de final en la Copa América 2019.

Rebagliati disparó contra Polo y Gallese

'Termina jugando con Polo los 90 minutos y Polo no te da nada, Polo tocó cuatro pelotas en todo el partido, de que sirve un jugador que ni siquiera hoy día lo ayudó a Advíncula, no te da nada y lo deja 90 minutos. Al final nadie terminó jugando bien. El segundo gol marca el destino del partido', comentó el panelista de Movistar Deportes.

'Un segundo gol que es un blooper, el segundo gol marca el destino del partido, lo que hace Gallese es un error que no se puede permitir, le pasó hoy, le puede pasar a cualquiera pero no se puede permitir, es un error muy desmoralizante, el equipo perdió confianza y seguridad, Brasil se despertó y nos vino a comer. El tercer gol para mi también es de Gallese, hay una de Alisson que resuelve bien y Gallese no lo pudo hacer. Perú ni defendió bien, ni atacó bien, terminamos siendo un equipo triste, Gareca mismo desconcertado con los cambios', agregó Rebagliati.

La selección brasileña dio un golpe de autoridad al cerrar su clasificación para los cuartos de final de la Copa América 2019 con una manita de goles ante una selección peruana inocente que se queda a expensas de lo que ocurra en los otros dos grupos para buscar el pase a cuartos como uno de los dos mejores terceros.

Fue sábado de resurrección en Brasil. La Canarinha revivió en el Arena Corinthians de Sao Paulo, tras el mal juego mostrado en la victoria sobre Bolivia (3-0) y en el empate sin goles ante Venezuela, y reconquistó a su afición con pólvora y dinamita.

